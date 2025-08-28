Уровень загрузки средств размещения в Крыму вырос на 11%

По данным министерства курортов и туризма Республики Крым, средний уровень загрузки гостиничного и санаторно-курортного фонда в летний период 2025 года составил 68%, что на 9% выше показателя 2024 года. Наибольшая загруженность отмечена в Саках — 78%, Евпатории — 75%, Ялте — 74%. По данным на 15 августа, средний показатель достиг 81%, превысив уровень 2024 года на 11%. Лидерами по загрузке стали Алушта — 95%, Евпатория — 90%, Ялта — 88%, Феодосия — 86% и Саки — 84%, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве.

Структура туристического потока распределилась следующим образом: 60% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24% — по железной дороге, 16% — через север республики. Наибольшая доля отдыхающих выбрала Южный берег Крыма — 46%, западное побережье — 26%, восточное —15%.

По данным министерства, 74% туристов посещали Крым повторно. В работе отрасли учитываются взаимодействие бизнеса и органов власти, а также квалификация работников. Республика Крым занимает первое место в ЮФО и третье место среди регионов РФ по доле туристической индустрии в валовом региональном продукте и сохраняет позиции в «Золотой пятерке» Национального туристического рейтинга.

В течение года Крым участвует в международных выставках, выпускает информационные материалы на английском и китайском языках, ведется разработка китайской версии официального туристического портала. С Беларусью налажен обмен инфотурами туроператоров, что способствует росту двусторонних турпотоков. Действуют санатории «Белоруссия» и «Узбекистан» для круглогодичного приема иностранных гостей, постепенно восстанавливается работа с китайскими туроператорами, рассказали в министерстве.

По данным МВД по Республике Крым, за первое полугодие 2025 года количество иностранных граждан, поставленных на миграционный учет в средствах размещения, составило 16,1 тыс., что на 15,6% выше показателя 2024 года. Наибольшую долю иностранного потока составляют граждане Узбекистана — 56,4%, Беларуси — 12,3%, Таджикистана — 9,3%, Киргизии — 5,7%, Казахстана — 3,1%, Украины — 2,6%, Армении — 2,0%, Азербайджана — 1,4%. Всего за первое полугодие Крым посетили туристы из 85 стран.

Богдан Кобец