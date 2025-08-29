Главные новости к утру 29 августа

В результате атаки БПЛА на Орловскую область были повреждены два здания в Орле и еще два — на территории муниципалитетов региона, сообщил губернатор Андрей Клычков. Известно об одном пострадавшем.

Сервис доставки «Купер» усиливает B2B-направление, расширяя число товарных знаков для развития в сегменте. Он выкупил у башкирского предпринимателя права на товарный знак Cuper Group для работы с бизнесом.

Россияне снова смогут подать заявление на туристическую визу в Словакию. Услуга доступна в визовых центрах Санкт-Петербурга и Москвы. Словакия прекратила выдачу туристических виз россиянам в 2022 году, наряду с Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей и Чехией.

Президент США Дональд Трамп в частных беседах выражал свое недовольство по поводу переговорной позиции президента Украины Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Он считает территориальные требования Киева не реалистичными, пишет журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине авиационных боеприпасов увеличенной дальности ERAM (Extended Range Attack Munition) и связанного с ними оборудования на общую сумму около $825 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона.

Европейские дипломаты выразили обеспокоенность отсутствием информации о содержании переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. По словам высокопоставленных европейских чиновников, Европа испытывает серьезные затруднения в понимании того, какие уступки российский президент Владимир Путин мог предложить Дональду Трампу за закрытыми дверями.

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Марко Рубио вопрос предоставления гарантий безопасности Украине. «Если в нас видят пользу, хотят от нас функциональности, то мы должны быть внутри этих обсуждений с самого их начала», — сказал он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «возможен любой сценарий» в вопросе о выходе республики из ЕАЭС. «Мы понимаем, что одновременное членство в ЕС и в ЕАЭС невозможно, и когда придет время, когда выбор будет окончательным, мы примем соответствующее решение»,— сказал он.