The Atlantic: Европа пожаловалась на незнание деталей переговоров России и США

Европейские дипломаты выразили обеспокоенность отсутствием информации о содержании переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает журнал Atlantic.

По словам высокопоставленных европейских чиновников, Европа испытывает серьезные затруднения в понимании того, какие уступки российский президент Владимир Путин мог предложить своему американскому коллеге Дональду Трампу за закрытыми дверями.

Представители ЕС отмечают, что для них соглашения между Москвой и Вашингтоном остаются как «пазл», который сложно сложить из-за нехватки деталей. Европейские официальные лица не знают, какие сигналы Путин передал спецпосланнику США Стиву Уиткоффу и как их восприняли в администрации Трампа.