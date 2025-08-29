Пашинян допустил выход Армении из ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «возможен любой сценарий» в вопросе о выходе республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на фоне сближения страны с Евросоюзом.

«Поднятая вами тема долгое время обсуждается в контексте закона (о намерении — “Ъ”) членства в ЕС. Мы понимаем, что одновременное членство в ЕС и в ЕАЭС невозможно, и когда придет время, когда выбор будет окончательным, мы примем соответствующее решение»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В апреле президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя сам альянс не предлагал ей членство. Замминистра иностранных дел Паруйр Ованнисян заявлял, что это не является заявкой на вступление, а лишь отражает стремление к углублению отношений с ЕС.

В январе вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Россия рассматривает этот законопроект как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику с учетом этого обстоятельства.