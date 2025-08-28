Словакия начнет выдавать туристические визы россиянам впервые за три года

Россияне снова смогут подать заявление на туристическую визу в Словакию. О возобновлении приема заявлений из России сообщили в визовом центре Словакии BLS International. Услуга доступна в визовых центрах Санкт-Петербурга и Москвы.

Словакия прекратила выдачу туристических виз россиянам в 2022 году, наряду с Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей и Чехией. Тогда же в России отмели упрощенный порядок получения шенгенских виз. В ноябре 2024-го глава миграционной службы Европейского союза Ильва Юханссон предложила ужесточить правила для граждан РФ и привести их к единому стандарту, чтобы сократить количество выданных виз.