Доставщик закупился брендами

Сервис доставки «Купер» усиливает B2B-направление, расширяя число товарных знаков для развития в сегменте. Он выкупил у башкирского предпринимателя права на товарный знак Cuper Group для работы с бизнесом. Это направление рассматривается сервисами как более рентабельное за счет прогнозируемого спроса.

Юридическое лицо сервиса доставки «Купер» ООО «Инстамарт Сервис» 22 августа получило права на товарный знак Cuper Group, следует из реестра Роспатента. Он оформлен по 35-му классу МКТУ, включающему услуги, связанные с управлением бизнесом. Права на бренд «Куперу» уступил предприниматель Виталий Халфин из Уфы. Бизнесмен, по данным СПАРК, до 2019 года был учредителем башкирского ООО «Купер» и до 2018 года — ООО «Купер груп».

Господин Халфин “Ъ” не ответил. В «Купере» пояснили “Ъ”, что регистрация новых товарных знаков связана со стратегической трансформацией сервиса. Компания развивает B2B-направление, расширяя услуги по закупкам и доставке для бизнеса. В мае 2025 года «Купер» подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Купер.Бизнес». Создание отдельного бренда для работы с бизнесом позволяет четче позиционировать услуги на рынке, считает руководитель практики по защите брендов и технологий Versus.Legal Ксения Климина.

«Купер» — сервис доставки из магазинов, ресторанов и аптек. До июля 2024 года работал под названием «Сбермаркет». Запущен в 2013 году как Instamart Дмитрием и Андреем Жулиными и Петром Федченковым. В 2019 году сервис вошел в совместное предприятие Сбербанка и VK, а в начале 2021 года «Сбер» полностью выкупил сервис у VK за 12 млрд руб. Текущие владельцы «Инстамарт Сервиса» в ЕГРЮЛ не раскрываются. По собственным данным, в ассортименте «Купера» более 8 млн позиций, работает в 360 городах. В 2022 году выручка «Инстамарт Сервиса» составила 46,79 млрд руб., чистый убыток — 20,3 млрд руб. Результаты за 2023–2024 года не раскрывались.

Уступка интеллектуальных прав на Cuper Group была возмездной. Бизнес выкупает товарные знаки, когда нет оснований для их аннуляции, говорит гендиректор «Онлайн Патента» Алина Акиншина. Стоимость сделок, по ее словам, рассчитывается на основе потенциальных доходов приобретателя от работы с ними или снятия рисков претензий в связи с незаконным использованием.

Эксперт по розничному бизнесу и потребительским рынкам Инна Гольфанд говорит о росте для предпринимателей привлекательности B2B-сегмента доставки. Выйдя на существенные объемы, компании, по мнению госпожи Климиной, могут рассчитывать на более высокую рентабельность, чем в B2C-сегменте. Это объясняется долгосрочными контрактами и, соответственно, стабильностью спроса. Основное направление бизнеса «Купера» сейчас сталкивается со сложностями. По данным Infoline, в январе—марте 2025 года сервис сократил оборот на 26,4% год к году, до 41,6 млрд руб.

Регистрацию товарного знака Cuper Group можно рассматривать и как стратегическую подготовку к выходу на международные рынки, не исключает Ксения Климина. Бренд на латинице позволяет компании, например, подать заявку на международную регистрацию знака по Мадридской системе.

В этом году «Купер» подал иск в суд по интеллектуальным правам к продуктовому ритейлеру «Лента» с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Сеть магазинов "Семья"». Спор возник из-за изображения на бренде человечка, который есть как на бренде «Купера», так и на товарном знаке сети «Семья». «Лента», в свою очередь, обратилась в Роспатент с заявлениями о прекращении правовой охраны некоторых товарных знаков «Купера» с логотипом человечка (см. “Ъ” от 5 июня).

Алина Акиншина не исключает, что приобретенные знаки могут использоваться для усиления позиции в спорах за права на бренд. Хотя эксперт сомневается, что новые бренды потребовались именно в рамках спора с «Лентой». В самом «Купере» также подчеркивают, что приобретение не имеет отношения к судебным разбирательствам.

Дарья Андрианова