The Atlantic: Трамп считает требования Зеленского и Европы нереалистичными

Президент США Дональд Трамп в частных беседах выражал свое недовольство по поводу переговорной позиции президента Украины Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Он считает территориальные требования Киева не реалистичными, пишет журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Господин Трамп считает, что для разрешения конфликта украинская сторона должна отдать часть территорий, сообщили источники издания. По их словам, американский президент также не хочет расширить участие США в урегулировании российско-украинского конфликта, так как это может оттолкнуть сторонников MAGA.

25 августа Дональд Трамп заявил, что ранее смотрел на урегулирование конфликта России и Украины как на одну из самых легких задач. Однако на деле все оказалось иначе, поскольку речь идет о «серьезном личностном конфликте».

Сегодня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в администрации Дональда Трампа «во многом солидарны» с президентом Украины Владимиром Зеленским в вопросе территорий. По его словам, в Вашингтоне выступают за территориальную Украины и «не хотят, чтобы Россия завоевала всю страну».