Госдеп США одобрил продажу Украине боеприпасов и оборудования на сумму $825 млн

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине авиационных боеприпасов увеличенной дальности ERAM (Extended Range Attack Munition) и связанного с ними оборудования на общую сумму около $825 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона.

«Предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе»,— говорится в сообщении.

«Предлагаемая продажа этого оборудования и поддержки не изменит основного военного баланса в регионе»,— считают в DSCA.

Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности уже предоставило необходимые сертификаты и уведомило об этом Конгресс. Основными подрядчиками по продаже выступят Zone 5 Technologies и компания Aspire, отмечается в сообщении агентства.

По данным ведомства, Украина запросила до 3,35 тыс. единиц этого оружия. В пакет предполагаемой поставки также войдут контейнеры, оборудование для подвески, запасные части, программное обеспечение, учебные материалы, а также услуги по технической поддержке и логистике.

Решение о поставках принято в рамках крупного пакета военной помощи на $850 млн, основную часть помощи оплатили европейские страны. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в администрации, первые партии этих боеприпасов должны прибыть в ВСУ в течение шести недель.

Как ранее писал «Ъ», Новые боеприпасы ERAM могут стать дешевой заменой крылатым ракетам Storm Shadow / SCALP. Согласно открытым техническим требованиям Пентагона, ERAM представляет собой высокоточный боеприпас класса «воздух-земля» массой 227 кг с осколочно-фугасной боевой частью и возможностью установки различных типов взрывателей для поражения разных целей.

Анастасия Домбицкая