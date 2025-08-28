Главные новости за 28 августа. Кавказ

В Кабардино-Балкарии во время восхождения на гору Джанги-Тау трое альпинистов попали под камнепад. Один из них, экс-президент федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев, погиб. Эвакуация тела погибшего альпиниста запланирована на 29 августа.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о смерти годовалой девочки в Моздоке после оказания некачественной медицинской помощи.

Республика Северная Осетия-Алания получила 1,43 млрд руб. казначейских инфраструктурных кредитов на модернизацию систем жилищно-коммунального хозяйства.

В октябре 2025 года в Кисловодске пройдут торги по продаже изъятого объекта культурного наследия — здания мужской гимназии купца Сильникова с начальной ценой 227,9 млн руб. Об этом сообщается на портале «ГИС. Торги».

В Ставропольском крае одного из сотовых операторов оштрафовали на 500 тыс. руб. за пропуск теневого трафика. В результате этого происшествия злоумышленник украл у жительницы Советского округа 70 тыс. руб.

В Ставрополе заработал новый Центр инженерной подготовки. С 1 сентября свыше 50 студентов приступят к изучению востребованных специальностей: инфокоммуникационные технологии и системы связи, электротехника и нанотехнологии, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.

В матче третьего тура розыгрыша Кубка России Мир РПЛ махачкалинское «Динамо» выиграло в гостях у ФК «Ростов» — 3:1 (0:0). Об этом сообщает пресс-служба ФК «Динамо».