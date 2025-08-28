Объект культурного наследия в Кисловодске продадут за 227 млн рублей

В октябре 2025 года в Кисловодске пройдут торги по продаже изъятого объекта культурного наследия — здания мужской гимназии купца Сильникова с начальной ценой 227,9 млн руб. Об этом сообщается на портале «ГИС. Торги».

Аукцион состоится 1 октября. На продажу выставлен комплекс, включающий право аренды земельного участка площадью 1326 кв. м и право собственности на само здание площадью 1226,9 кв. м.

Историческое строение расположено по адресу проспект Ленина, 12-14 — переулок Бородинский, 5. Объект имеет статус памятника культурного наследия муниципального значения.

Шаг аукциона составит 2,3 млн руб. Торги проходят в рамках приватизации муниципального имущества, сделка НДС не облагается.

Здание было изъято на основании судебного решения и теперь подлежит продаже через открытые торги. Суд признал, что здание содержалось бесхозяйственно — собственник не выполнял требования по сохранению памятника архитектуры. Судебное разбирательство длилось с 2017 года. Владелец долго не соглашался с решением об изъятии и продаже объекта с молотка, однако последняя инстанция отказала ему.

Строительство здания велось в 1908-1911 годах предположительно по проекту городского архитектора А. И. Каупинга в стилях эклектики и модерн. К ноябрю 2024 года сооружение находилось в аварийном состоянии. Сейчас особняк полностью разрушен — от здания остался только каркас. Оценочная стоимость реставрации превышает 143 млн руб.

Тат Гаспарян