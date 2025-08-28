В Ставрополе открылся Центр инженерной подготовки для студентов

В Ставрополе заработал новый Центр инженерной подготовки. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Владимиров / t.me Фото: Владимир Владимиров / t.me

С 1 сентября свыше 50 студентов приступят к изучению востребованных специальностей: инфокоммуникационные технологии и системы связи, электротехника и нанотехнологии, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.

Центр объединяет академическое обучение и производственную практику. Выпускники, успешно завершившие программу, получат гарантию трудоустройства в компаниях. Во время учёбы студенты смогут совмещать занятия с работой, получая стипендию от предприятий.

Образовательный процесс ведут преподаватели Северо-Кавказского федерального университета и опытные инженеры-конструкторы ставропольских предприятий. Центр включает лекционные и практические аудитории, актовый зал для профориентационной работы и мастер-классов. Весь учебный процесс организован на современном специализированном оборудовании.

«Центр — ещё одно звено в региональной системе подготовки кадров для наших предприятий. С этого же года мы на 3 тысячи мест увеличили набор на бюджет по инженерным специальностям в ставропольские колледжи и техникумы. По всему краю создаём агроклассы для подготовки специалистов в сфере АПК»,— отметил Владимир Владимиров.

По словам главы региона, эти меры призваны удовлетворить растущий в крае спрос на рабочие профессии. В регионе расширяются действующие и появляются новые предприятия с обновлёнными требованиями к компетенциям и достойными зарплатами.

Тат Гаспарян