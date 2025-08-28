Бастрыкин поручил ускорить расследование смерти годовалого ребенка в Моздоке

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о смерти годовалой девочки в Моздоке после оказания некачественной медицинской помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Жительница Северной Осетии обратилась в приемную главы СК через социальную сеть ВКонтакте. Женщина выразила недовольство ходом расследования обстоятельств гибели ее дочери.

По данным заявительницы, в декабре 2023 года ребенок упал дома и ударился головой об пол. Девочку доставили в медицинское учреждение, однако врач после осмотра и обследования не выявил повреждений и отправил домой. Позже состояние младенца ухудшилось. Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой, после чего девочка впала в кому и умерла.

Мать погибшей считает, что результаты первоначального осмотра были сфальсифицированы. По ее словам, расследование затянулось, никто до сих пор не понес наказание

Следственное управление СК по Северной Осетии ведет уголовное дело по данному факту. Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя регионального управления Василию Сироткину ускорить расследование и предоставить отчет о результатах.

Выполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Валентина Любашенко