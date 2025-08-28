На Ставрополье оштрафовали оператора сотовой связи за пропуск теневого трафика

В Ставропольском крае одного из сотовых операторов оштрафовали на 500 тыс. руб. за пропуск теневого трафика. В результате этого происшествия злоумышленник украл у жительницы Советского округа 70 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, оператор не выполнил свою обязанность по передаче абонентского номера лица, которое инициировало телефонный вызов, в неизменном виде.

После проверки прокуратуры в отношении компании было возбуждено административное дело, и оператор оштрафован. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве.

Наталья Белоштейн