Глава Еврокомиссии сообщила об ударах по представительству ЕС в Киеве

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об ударах по зданию представительства ЕС на Украине. По ее словам, сотрудники не пострадали. По словам посла ЕС в Киеве Катарины Матерновой, здание представительства ЕС было «серьезно повреждено ударной волной».

«Удар также нанесен по нашему представительству ЕС в Киеве,— написала глава ЕК в соцсети X. — Сотрудники нашего представительства в безопасности».

Урсула фон дер Ляйен призвала Россию «прекратить нападения на гражданскую инфраструктуру» и «присоединиться к переговорам о справедливом и прочном мире». Глава Евросовета Антониу Кошта, в свою очередь, заявил, что атаки были «преднамеренными». Он отметил, что «ЕС не поддастся запугиванию».

По данным Politico, сегодня в Копенгагене пройдет неофициальная встреча министров обороны и иностранных дел ЕС, посвященная обсуждению следующих шагов блока в отношении Украины. На повестке дня которой стоит вопрос о гарантиях безопасности. Издание сообщало, что в ходе встречи «могут быть подняты вопросы, из какой нейтральной страны могут быть направлены миротворцы для будущего патрулирования демилитаризованной зоны».

Агентство Bloomberg 19 августа сообщало о готовности около 10 стран отправить войска на Украину в рамках предоставления возможных гарантий безопасности для Киева. Издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники сообщало, что Китай готов присоединиться к миротворческой миссии на Украине. В Пекине эти сообщения не подтвердили.

Кремль называл гарантии безопасности важнейшей темой по урегулированию на Украине. При этом Россия неоднократно высказывалась против размещения на Украине военнослужащих из Европы. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что российская сторона согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины согласно плану, согласованному в Стамбуле весной 2022 года: с участием постоянных членов Совбеза ООН (включая саму РФ и Китай). Он отмечал, что Россия выступает за надежные коллективные гарантии безопасности с возможным участием Китая, США, Великобритании и Франции.

Анастасия Домбицкая