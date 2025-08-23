Welt: Китай готов направить миротворцев на Украину

Китай заявил о готовности присоединиться к миротворческой миссии на Украине. Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС, которые ссылаются на источники в правительстве КНР. По данным издания, Пекин готов на этот шаг при условии, что миротворческие силы будут развернуты на основании мандата ООН.

Газета отмечает, что в Брюсселе такая инициатива вызвала неоднозначную реакцию. С одной стороны, вовлечение в миротворческую миссию стран Глобального Юга, таких как Китай, могло бы способствовать принятию решения о размещении иностранных войск для наблюдения за перемирием. С другой стороны, есть риск того, что Китай «будет в первую очередь заниматься шпионажем на Украине и в случае конфликта займет явно пророссийскую позицию, а не нейтральную», заявил высокопоставленный дипломат ЕС

Кроме того, большинство стран ЕС по разным причинам не желают предоставлять потенциальным миротворцам мандат ООН заранее. Однако Италия настаивает на этом уже несколько месяцев, уточняет Welt am Sonntag.

Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием Китая, США, Великобритании и Франции. Однако президент Украины Владимир Зеленский выступил против участия КНР в обеспечении гарантий безопасности.

Подробности — в материале «Ъ» «Украину ставят на гарантию».