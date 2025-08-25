Китай не подтвердил планы отправить миротворцев на Украину

Китай не намерен отправлять воинский контингент на Украину, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Так он прокомментировал публикацию немецкой газеты Welt am Sonntag о том, что КНР планирует направить миротворцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь

Фото: Tingshu Wang / Reuters Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь

Фото: Tingshu Wang / Reuters

«Данная информация не соответствует действительности»,— сказал китайский дипломат на брифинге (цитата по ТАСС). Он добавил, что «позиция Китая по украинскому вопросу ясна и последовательна».

Welt писала, что Пекин готов отправить миротворцев при условии развертывания миссии на основании мандата ООН. Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием Китая, США, Британии и Франции. Президент Украины Владимир Зеленский выступил против участия КНР в обеспечении гарантий безопасности.

Подробности — в публикации «Ъ» «Украину ставят на гарантию».