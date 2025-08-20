РФ согласна на гарантии безопасности Украине от Китая, США, Британии и Франции

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием Китая, США, Великобритании и Франции. При этом он подчеркнул, что без России этот вопрос решаться не может.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Что касается сообщений о том, что Великобритания, Франция, Германия хотят выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными»,— сказал Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.

Российский министр обратил внимание, что на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года украинская делегация предлагала включить в мирное соглашение пункт о разработке гарантий безопасности Украины постоянными членами Совбеза ООН (Россия, Китай, Франция, CША, Великобритания). «И плюс отдельные страны. Упоминалась Германия, Турция и другие страны, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этой группе гарантов безопасности»,— пояснил Сергей Лавров. По его словам, российская сторона тогда поддержала это предложение.

«Мы не можем согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы безопасности, коллективной безопасности решать без РФ. Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко»,— подчеркнул Сергей Лавров.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Великобритания и Германия готовы разместить своих военнослужащих на территории Украины при заключении мира. Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что европейские союзники и Вашингтон сошлись в том, что будущие гарантии безопасности должны включать поддержку украинской армии и создание сил обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше.

Подробнее — в материале «Ъ» «Безопасность поджидают опасности».

Лусине Баласян