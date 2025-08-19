Bloomberg: 10 стран Европы согласились отправить войска на Украину

Европейские лидеры обсуждают возможное размещение военных сил Великобритании и Франции на территории Украины, сообщает агентство Bloomberg. Переговоры 19 августа были сосредоточены на деталях пересылки войск, их численности и местах дислокации — это может стать частью мирного урегулирования, отмечает агентство.

По данным источников, примерно 10 стран готовы участвовать в отправке военных контингентов на Украину. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что отправка американских войск на Украину не рассматривается, но США могут в рамках гарантий безопасности обеспечить защиту Украины с воздуха.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что лидеры Канады, Японии, Турции, Новой Зеландии и европейских стран подтвердили необходимость продолжения поддержки Украины. В ближайшие дни военачальники НАТО и главы Минобороны стран альянса проведут встречи для разработки гарантий безопасности и развертывания сил сдерживания.

На первом этапе поддержки планируется помощь украинским военным в обучении и усилении. Франция и Великобритания готовы отправить сотни солдат, которые будут находиться вдали от линии соприкосновения. На следующем этапе США будут делиться разведданными, помогать с поставками оружия и, возможно, с противовоздушной обороной, сообщает Bloomberg