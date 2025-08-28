«Мирный процесс не умер»

Министр финансов США Скотт Бессент выступил против конфискации замороженных российских активов. Между тем в Америку отправляется украинская делегация высокого уровня для консультаций по мирному урегулированию. Ключевой вопрос — гарантии безопасности Украины по окончании боевых действий. На повестке дня некий аналог пятой статьи НАТО. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что совсем скоро будут озвучены новые мирные предложения.

Стив Уиткофф фактически подтвердил существование новой формулы мира: обмен территориями или «мир в обмен на территории». Все это давно на слуху, но официального об этом не говорили, только лишь намеками или на уровне газетных статей. То есть Украина должна полностью вывести войска из Донбасса, в ответ Россия заморозит боевые действия на Запорожском и Херсонском направлениях и, видимо, отдаст занятые ею части Сумской и Харьковской областей. И плюс главное — гарантии безопасности.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа назвал это прорывом, ведь Москва пошла на уступки, раньше такого не было. Правда, Киев этот план отвергает. Владимир Зеленский согласен максимум на заморозку боевых действий по линии соприкосновения. Между тем глава президентского офиса Андрей Ермак и секретарь Совбеза Рустем Умеров отправляются в США, где продолжат обсуждение деталей общего урегулирования. Встречаться будут с Уиткоффом — он как бы более пророссийский. Тогда как другой спецпредставитель — Кит Келлог — условно проукраинский. Он только что встречался с Зеленским. Таким образом есть несколько разных точек зрения, чтобы в спорах родилась истина.

Дональд Трамп ранее не исключил, что вполне может ввести санкции как против России, так и против Украины в случае отсутствия компромисса. Ключевой вопрос по-прежнему — это указанные выше гарантии безопасности. Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони не без гордости сообщила, что за основу приняли ее идею. Речь идет об аналоге пятой статьи устава НАТО, но без членства Украины в альянсе.

Пересказывать все это нет смысла, поскольку это лишь идея, которая находится на стадии обсуждения. Также необходимо отметить заявление министра финансов США Скотта Бессента о том, что замороженные активы Российской Федерации нужно использовать как элемент торга с Москвой, а не изымать, как того требует Киев. Звучит вполне логично.

Странно, что раньше никто об этом ничего не говорил, хотя вроде бы все так просто.

Что можно выделить как главное? Мирный процесс не умер, никто ни в какую сторону не ушел. Переговоры активно продолжаются. Другой вопрос, чем все это закончится. Оптимизма по-прежнему особого нет. Тем не менее согласованный в общих чертах вариант для передачи российской стороне может появиться в ближайшие дни. Одновременно появились экспертные оценки о новом большом российском осеннем наступлении. К слову, осень уже практически наступила.

Дмитрий Дризе