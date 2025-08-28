МЧС: заблокированных пожаром в Геленджике туристов доставили на безопасный пляж

В Геленджике 23 человека, отдыхавших на пляже в районе села Криница, были эвакуированы в безопасное место из-за сильного задымления от лесного пожара. Сотрудники ГИМС МЧС России направили катер для вывоза туристов, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Отдыхающих отвезли в безопасное место — также на пляж в Кринице, с другой стороны, где нет очагов возгорания и тихо, спокойно»,— рассказали в ведомстве.

По информации МЧС, пожар охватил территорию Пшадского участкового лесничества, площадь возгорания составляет 3,2 га. Угрозы населенным пунктам нет.

К тушению привлечены более 40 человек и 11 единиц техники, включая вертолет Ми-8, а также приведена в готовность дополнительная аэромобильная группировка из 40 спасателей и пяти машин.

Отмечается, что на противоположной стороне пляжа, где нет очагов возгорания, отдых продолжается в обычном режиме.

Анна Гречко