Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 3,2 га
Площадь лесного пожар в Геленджике достигла 3,2 га. В селе Криница огонь охватил 2 га, а в Береговом — 1,2 га, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.
Для тушения пожара задействованы пожарные расчеты, автоцистерны и Архипо-Осиповский лесопожарный центр. Также привлечен вертолет Ми-8 МЧС России.
Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что из-за задымления и риска распространения огня эвакуирована ближайшая база отдыха. 23 человека оказались отрезаны задымлением в районе лесного пожара. Для их вывоза в безопасное место сотрудники ГИМС МЧС России направили катер. В местной школе организован пункт временного пребывания для эвакуированных.
По данным оперштаба Краснодарского края, пожар в лесном массиве около села Криница возник после падения фрагментов беспилотника.