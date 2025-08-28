Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 3,2 га

Площадь лесного пожар в Геленджике достигла 3,2 га. В селе Криница огонь охватил 2 га, а в Береговом — 1,2 га, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

Фото: Оперштаб Кубани

Для тушения пожара задействованы пожарные расчеты, автоцистерны и Архипо-Осиповский лесопожарный центр. Также привлечен вертолет Ми-8 МЧС России.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что из-за задымления и риска распространения огня эвакуирована ближайшая база отдыха. 23 человека оказались отрезаны задымлением в районе лесного пожара. Для их вывоза в безопасное место сотрудники ГИМС МЧС России направили катер. В местной школе организован пункт временного пребывания для эвакуированных.

По данным оперштаба Краснодарского края, пожар в лесном массиве около села Криница возник после падения фрагментов беспилотника.

Лия Пацан

