Авиация МЧС тушит лесной пожар в Геленджике

Вертолет Ми-8 МЧС России привлечен к тушению лесного пожара в Геленджике, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Пожар на территории Пшадского участкового лесничества возле населенного пункта Криница возник после ночной атаки украинских БПЛА. Площадь возгорания составляет 3,2 га. Угрозы населенному пункту, по данным МЧС, нет.

К тушению привлечены более 40 человек и 11 единиц техники. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России и сотрудники краевого лесопожарного центра. В резерве находится аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю — 40 человек и 5 единиц техники.

Из-за сильного задымления 23 отдыхающих на берегу Черного моря оказались отрезаны от путей отступления. Сотрудники ГИМС МЧС России направили катер для эвакуации людей в безопасную зону.

Лия Пацан