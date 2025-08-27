Главные новости за 27 августа. Кавказ

В аэропорту Владикавказа сотрудники ФСБ предотвратили попытку поджога самолета. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Все госпитализированные в Дербентскую центральную городскую больницу после отравления на базе отдыха «Рубас» выписаны. Туристы вернулись в Башкортостан.

На международном автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс для большегрузов с 1 октября 2025 года введут систему резервирования даты и времени подъезда к терминалу. Зарезервировать дату и время водители большегрузов смогут на портале государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

В Дагестане и Бурятии начаты работы по созданию инфраструктуры проекта «Пять морей и озеро Байкал». На эти цели регионам направили 4 млрд руб.

В 2025 году в КБР начнется первый этап строительства Нальчикской кольцевой дороги протяженностью около 8 км от федеральной трассы Р-217 «Кавказ» до улицы Шогенова. Трасса будет отсыпана гравием с дальнейшей укладкой асфальта.

В Северной Осетии обход станицы Архонской построят к 2027 году. В настоящее время специалисты переносят коммуникации — линии электропередачи, связи, водопровод и газопровод — за границы будущей магистрали.