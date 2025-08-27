В Северной Осетии обход станицы Архонской построят к 2027 году

В Северной Осетии продолжается возведение четырехполосного обхода ст. Архонской протяжённостью 7,2 км в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», завершение которого запланировано на 2027-2028 годы. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По словам чиновника, в настоящее время специалисты переносят коммуникации — линии электропередачи, связи, водопровод и газопровод — за границы будущей магистрали.

«Трасса включает четыре полосы движения — по две в каждом направлении, мост через реку Гизельдон и два путепровода. При возведении применяется особо прочный асфальтобетон, способный выдерживать интенсивное движение транспорта. Дорога будет оснащена современным освещением и барьерными ограждениями. После завершения работ поездки по маршруту Владикавказ — Ардон — Чикола — Лескен-2 станут более комфортными и безопасными»,— приводятся в сообщении слова главы республики.

Валентина Любашенко