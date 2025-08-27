В Дагестане всех отравившихся туристов выписали из больницы
Все госпитализированные в Дербентскую центральную городскую больницу после отравления на базе отдыха «Рубас» выписаны. Туристы вернулись Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Фото: пресс-служба Роспотребнадзора Ставропольского края
В медучреждение с симптомами кишечной инфекции были доставлены 20 человек— трое взрослых и 17 детей. Работа деятельность парк-отеля «Рубас» и кафе «Остров Рафт», которые посещали туристы, приостановлена из-за выявленных нарушений санитарных норм.
Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ход его расследования находится на контроле в центральном аппарате СК России.