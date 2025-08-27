В Нальчике начнется строительство первого этапа кольцевой дороги

В 2025 году в КБР начнется первый этап строительства Нальчикской кольцевой дороги протяженностью около 8 км от федеральной трассы Р-217 «Кавказ» до ул. Шогенова. Об этом сообщает администрация главы Кабардино-Балкарской Республики. Уточняется, что трасса будут отсыпана гравием с дальнейшей укладкой асфальта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего же в 2025 году в Кабардино-Балкарии планируют отремонтировать около 100 км дорог. Работы затронут десять объектов региональной сети, включая два искусственных сооружения. В их числе отрезок трассы Новопавловск — Прохладный — Моздок в границах Прохладного (6,5 км), а в 2026 году обновят еще 7 км дороги, соединяющей Ставропольский край, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.

В программу также включены объекты: Черная Речка — Благовещенка (12,7 км), Малка — Ингушли (4 км) по ул. Чкалова в селении Кичмалка, дорога в селе Хамидие, Нальчик — Майский и участок в объезд Сармаково. Кроме того, будет реконструирован мост через реку Терек, соединяющий Майский и Терский районы на трассе Прохладный — Эльхотово.

В следующем году власти республики планируют реализовать еще три крупных дорожных проекта: капитальный ремонт трассы Чегем-2 — Булунгу (25 км) и дороги Старый Черек — Жемтала — Сукан-Суу, приводимой в норматив с 2019 года. Сегодня уже заключено 70% государственных контрактов на предстоящие работы.

Наталья Белоштейн