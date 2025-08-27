В Северной Осетии на МАПП Верхний Ларс введут электронную очередь

На международном автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс для большегрузов с 1 октября 2025 года введут систему резервирования даты и времени подъезда к терминалу. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

Фото: Василий Хитрых

«Порядок пересечения МАПП Верхний Ларс посредством электронной очереди будет координировать подведомственное Минтрансу России ФГКУ Росгранстрой»,— отметили в ведомстве.

Зарезервировать дату и время водители большегрузов смогут на портала государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Наталья Белоштейн