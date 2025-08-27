В Крыму ослабили ограничения мобильного интернета

Скорость мобильного интернета в Крыму начали увеличивать, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он уточнил, что решение приняли по согласованию с центральным аппаратом ФСБ.

По его словам, послабления начались с сегодняшнего дня. «Мы начали увеличивать скорость мобильного интернета, и уменьшили площадь, на которой происходят ограничения»,— рассказал господин Аксенов в эфире «России 24» (цитата по «РИА Новости»).

12 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о длительных отключениях мобильного интернета в Крыму. Он говорил, что такие меры требуются для предотвращения атак ВСУ. На этом фоне крымские мобильные операторы «Волна» и «Миранда» ввели меры поддержки для своих клиентов. 19 августа Сергей Аксенов заявил, что в течение недели ограничения работы мобильного интернета в Крыму могут ослабить.

Аналогичные ограничения для мобильного интернета вводят по всей России на фоне атак БПЛА. В частности, такие меры задействовали в Ростове-на-Дону, Мурманской области и Забайкалье.