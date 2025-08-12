Развожаев предупредил о длительных отключениях мобильного интернета в Крыму

В Крыму промежутки без мобильного интернета могут увеличиться. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что такие меры необходимы для предотвращения атак ВСУ.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Развожаев порекомендовал жителям Крыма пользоваться голосовой связью и SMS для общения с близкими, иметь при себе наличные деньги и подключаться только к проверенным точкам Wi-Fi.

«Знаю, что в разных отраслях на мобильный интернет завязаны определенные рабочие процессы. Настоятельно прошу вас, уважаемые севастопольцы, ни в коем случае не обсуждать это в открытых комментариях — это ваша безопасность!»,— отметил губернатор.