В Мурманской области замедлили интернет для обеспечения безопасности

В Мурманской области временно снизили скорость мобильного интернета. Ограничения введены для обеспечения безопасности и защиты общественного порядка. Об этом сообщил оперштаб региона.

«Интернет-услуги ограничены не полностью, а лишь снижена скорость доступа»,— говорится в заявлении. Меры будут отменены после стабилизации ситуации. В оперштабе напомнили, что в Мурманской области доступно более 100 точек доступа к интернету.

8 августа глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что министерство согласовало с операторами техническую схему доступа к мобильному интернету во время отключений из-за угроз безопасности, связанных с атаками беспилотников.

