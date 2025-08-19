В Крыму пообещали меньше отключать мобильный интернет

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в течение недели ограничения работы мобильного интернета в регионе могут быть ослаблены. Об этом он заявил в эфире телеканала «Крым 24».

«Думаю, что мы в ближайшее время вернемся к нормальной жизни на этом направлении, — сказал чиновник. — Мы рассчитываем, что в течение недели будет принято соответствующее решение».

Он отметил, что власти региона предложили систему взаимодействия ведомств для увеличения скорости принятия решений по включению и отключению интернета. «Возможно, Крым станет передовиком на этом направлении», — предположил Сергей Аксенов.

Глава региона принес извинения крымчанам и туристам за причиненные неудобства. Он подчеркнул, что меры по ограничению связи принимаются для безопасности.