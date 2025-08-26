Власти Забайкалья отключили мобильный интернет и посоветовали носить наличные

Правительство Забайкальского края опубликовало уведомление об ограничении мобильного интернета, ссылаясь на решение региональной Антитеррористической комиссии «из-за изменения оперативной обстановки и профилактики сетевых угроз». В сообщении на сайте правительства уточняется, что ограничения коснутся «некоторых территорий», но их список не приводится. Отмечается также, что мобильный интернет будет ограничен не только на смартфонах, но и на других устройствах, подключенных к интернету через мобильные сим-карты, например терминалах оплаты.

Комментируя ситуацию, замминистра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Иван Ларионов отметил, что «отсутствие мобильного интернета создает неудобства», но вместе с тем призвал «отнестись с пониманием» к принятому решению. Кроме того, он указал на недопустимость использования усилителей сигналов сотовой связи — за их установку предусмотрена административная ответственность.

Жителям региона в правительстве Забайкалья также сообщили, что введенные ограничения не распространяются на голосовую связь, проводной интернет и Wi-Fi. Вместе с этим забайкальцам посоветовали «носить в кошельке наличные», договориться с близкими о связи «через СМС или звонки», а также запомнить «номера служб такси и экстренных служб».

Влад Никифоров, Иркутск