Главные новости к утру 25 августа

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 24 рейса в воскресенье 24 августа из-за ограничений воздушного пространства. По состоянию на 22:00 мск 24 августа, «Аэрофлот» выполнил 270 рейсов. Пассажирам отмененных рейсов предложили переоформление билетов на другие даты, а также возврат денег.

Спасатели нашли группу туристов, которая потерялась в районе вулкана Баранского на острове Итуруп. Все 10 человек находятся на борту вертолета МЧС, который доставит их в Курильск.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об ударах по нефтепроводу «Дружба» — угрозы. На пресс-конференции в Киеве Владимир Зеленский сказал, что «существование “Дружбы” зависит от позиции Венгрии». В последние две недели Венгрия трижды обвиняла Украину в ударах по «Дружбе»: 13, 18 и 22 августа. Два последних удара привели к приостановкам прокачки нефти в Венгрию и Словакию.

Как выяснил «Ъ», почти половина региональных избиркомов пока не раскрывают сведения о доходах кандидатов в губернаторы: к 24 августа эти данные обнародовали лишь в 11 из 20 субъектов РФ, где 14 сентября пройдут прямые выборы глав. Публикация такой информации по-прежнему предусмотрена избирательным законодательством, хотя жестких требований по срокам и форме оно не содержит.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл в Китай с официальным визитом. В рамках визита запланированы несколько встреч, а также десятое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.

Американская компания SpaceX отменила запланированный на 24 августа запуск ракеты-носителя с прототипом корабля Starship, который должен был стать 10-м испытательным полетом. Причиной отмены стали технические неполадки в наземных системах. Новая дата запуска пока не была объявлена.