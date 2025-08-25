Венгрия призвала Зеленского прекратить угрозы после его слов о «Дружбе»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об ударах по нефтепроводу «Дружба» — угрозы.

На пресс-конференции в Киеве Владимир Зеленский сказал, что «существование “Дружбы” зависит от позиции Венгрии». В последние две недели Венгрия трижды обвиняла Украину в ударах по «Дружбе»: 13, 18 и 22 августа. Два последних удара привели к приостановкам прокачки нефти в Венгрию и Словакию.

Господин Сийярто написал в своем Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской в РФ и запрещена), что Венгрия считает нападения на ее энергетическую безопасность «посягательством на суверенитет». Он призвал Владимира Зеленского «прекратить угрожать Венгрии». Венгрия также выступает против членства Украины в ЕС.