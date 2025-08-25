Необременительные обязательства

Как выяснил “Ъ”, почти половина региональных избиркомов не торопятся раскрывать сведения о доходах кандидатов в губернаторы: к 24 августа эти данные обнародовали лишь в 11 из 20 субъектов РФ, где 14 сентября пройдут прямые выборы глав. Публикация такой информации по-прежнему предусмотрена избирательным законодательством, хотя жестких требований по срокам и форме оно не содержит. В «отстающих» избиркомах обещают разместить эти справки на информационных стендах на участках непосредственно в дни голосования.

Напомним, что в 2022 году президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий на время специальной военной операции обязательную публикацию в СМИ и интернете деклараций чиновников о доходах и расходах и сведений об их имуществе. А с 2023 года перестали публиковать аналогичные декларации депутатов и сенаторов (информация о них размещается лишь «в обобщенном виде»). Таким образом, предвыборные декларации остаются единственным источником информации о благосостоянии народных избранников.

Согласно ст. 33 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», избиркомы обязаны довести до избирателей сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении. Однако объем этих данных комиссии определяют самостоятельно, а по срокам информирования никаких требований закон к ним не предъявляет. Поэтому если до 2022 года декларации о доходах кандидатов, как правило, публиковались сразу после их регистрации, то сейчас каждый избирком определяется на этот счет сам.

По подсчетам “Ъ”, кандидатские декларации по состоянию на 24 августа опубликовали лишь 11 из 20 избиркомов регионов, где в сентябре пройдут прямые выборы глав. Хотя, например, избирком Брянской области сделал это весьма своеобразно, разместив на своем сайте фотокопию информационного плаката с очень мелким и плохо читаемым текстом.

В остальных комиссиях задержку объясняют по-разному. Например, в избиркомах Камчатского края и Свердловской области “Ъ” пообещали, что вскоре разместят указанные сведения на своих сайтах. В пресс-службе Центризбиркома Татарстана сообщили, что данные о доходах и имуществе будут размещены 14 сентября на информационных плакатах во всех помещениях для голосования, а по мере готовности макетов плакатов сведения появятся и на сайте избиркома. А в избиркоме Еврейской автономной области “Ъ” и вовсе отказали в просьбе предоставить декларации кандидатов в губернаторы, заявив, что могут направить эти сведения только по официальному письменному запросу в течение месяца.

“Ъ” обратился в Центризбирком РФ с запросом о том, существуют ли какие-то единые требования к размещению информации о доходах и имуществе.

Что же касается 11 отчитавшихся регионов, то самый крупный доход за 2024 год из идущих на выборы действующих губернаторов задекларировал врио главы Коми Ростислав Гольдшейн — 18,2 млн руб., источником поступления которых, помимо губернаторской зарплаты, значатся ООО «Саммит Моторс» (Хабаровск) и ПАО «Сбербанк России». Самый крупный остаток на банковских счетах зафиксирован у врио курского губернатора Александра Хинштейна (48,7 млн), тогда как у его севастопольского коллеги Михаила Развожаева накопления составили всего 58 тыс. руб. Ну а о самых скромных доходах (4,3 млн руб.) отчитался руководитель Краснодарского края Вениамин Кондратьев (см. график).

В категории «недвижимое имущество» лидерами стали те же господа Хинштейн (дом 380 кв. м) и Кондратьев (квартира 226 кв. м), а также брянский губернатор Александр Богомаз с тремя земельными участками общей площадью почти 100 тыс. кв. м. А вот крупных автовладельцев среди отчитавшихся губернаторов нет: примечателен разве что парк транспортных средств главы Ленинградской области Александра Дрозденко, включающий автомобиль, мотоцикл, снегоход и два прицепа.

Среди губернаторских жен безусловными лидерами стали занимающиеся бизнесом супруги Александра Богомаза (392 млн руб. дохода плюс 385 млн на счетах) и Ростислава Гольдштейна (90 млн руб. дохода). Госпожа Богомаз также задекларировала 84 земельных участка, 18 объектов «иного недвижимого имущества» (включая артезианскую скважину) и 12 транспортных средств (в том числе два «КамАЗа» и пять тракторов). А за госпожой Гольдштейн числятся четыре квартиры, 18 объектов «иного имущества» (включая четыре магазина и продовольственную базу) и 18 транспортных средств (в том числе автобус «ПАЗ», два погрузчика и десять грузовых фургонов).

Наконец, из числа соперников действующих руководителей выделяется предприниматель Елена Семилетова, выдвинутая на пост тамбовского губернатора партией «Новые люди»: она, согласно декларации, заработала в прошлом году 903 млн руб. Врио главы области Евгений Первышов за тот же период ограничился доходом в 6,4 млн. А вот депутат Госдумы от КПРФ, бывший иркутский губернатор Сергей Левченко, считающийся главным соперником действующего главы Игоря Кобзева, почти догнал его хотя бы по финансовым показателям, задекларировав доход в 10,2 млн руб. (против 10,4 млн у губернатора).

