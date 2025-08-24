«Аэрофлот» отменил 24 рейса из-за ограничений воздушного пространства

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 24 рейса в воскресенье 24 августа из-за ограничений воздушного пространства. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

По состоянию на 22:00 мск, «Аэрофлот» выполнил 270 рейсов. Пассажирам отмененных рейсов предложили переоформление билетов на другие даты, а также возврат денег.

Как отмечается в сообщении, все самолеты прибыли в аэропорты назначения, случаев ухода на запасные аэродромы не было.