«Аэрофлот» отменил 24 рейса из-за ограничений воздушного пространства
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 24 рейса в воскресенье 24 августа из-за ограничений воздушного пространства. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.
По состоянию на 22:00 мск, «Аэрофлот» выполнил 270 рейсов. Пассажирам отмененных рейсов предложили переоформление билетов на другие даты, а также возврат денег.
Как отмечается в сообщении, все самолеты прибыли в аэропорты назначения, случаев ухода на запасные аэродромы не было.