Пропавшие на Итурупе туристы найдены

Спасатели нашли группу из 10 туристов, которые ранее потерялись в районе вулкана Баранского на курильском острове Итуруп.

Как сообщил глава Курильского муниципального округа Константин Истомин в своем Telegram-канале, все члены группы находятся на борту вертолета МЧС, который доставит их в город Курильск. Ранее на поиски туристов был направлен вертолет Ми-8.

Глава округа также опубликовал видео, в котором гид Валерий рассказал, что группа сбилась с маршрута из-за сильного тумана и по ошибке направилась к Тихому океану. Несколько дней они шли под проливным дождём и не могли развести сигнальный костёр из-за сырости.

Туристическая группа из 10 человек, организованная клубом «Гора», начала восхождение после отдыха на термальных источниках. Связь с ними оборвалась вечером 23 августа, их маршрут в МЧС не был зарегистрирован.