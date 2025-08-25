Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл в Китай с официальным визитом. Поездка проходит по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

В рамках визита запланированы несколько встреч, а также десятое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.

Ключевыми темами для обсуждения станут развитие межпарламентских связей и укрепление взаимодействия двух стран в таких сферах, как экономика, безопасность, туризм, культура, образование и наука. В составе российской делегации — заместители председателя Госдумы, главы различных комитетов и сенаторы.