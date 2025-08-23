Задержанный в Италии украинец мог руководить подрывами «Северных потоков»

Немецкие следователи считают, что арестованный в Италии гражданин Украины руководил операцией по подрыву «Северных потоков». Об этом сообщает канал Tagesschau со ссылкой на ордер на арест украинца.

Согласно документу, Сергей К. входил в состав экипажа яхты Andromeda («Андромеда»). Она, предположительно, использовалась для диверсии на газопроводах. По данным итальянских СМИ, адвокат задержанного отверг обвинения и намерен не допустить его возможной экстрадиции в Германию.

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. В феврале 2024-го Швеция и Дания заявили о прекращении расследования ЧП. Германия единственная из стран Европы его продолжает.

49-летний украинец был задержан ночью 21 августа в коммуне Сан-Клементе, расположенной в Римини. Он отдыхал там с семьей. На следующий день его арестовали. Он вину не признал. The Wall Street Journal сообщала, что мужчина работал в Службе безопасности Украины (СБУ) и является отставным капитаном Вооруженных сил Украины (ВСУ). 26 августа по запросу РФ пройдет заседание Совбеза ООН по теме подрыва «Северных потоков».