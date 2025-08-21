Задержанный по делу о «Северных потоках» украинец находился в Италии на отдыхе

Гражданин Украины, задержанный в Италии по подозрению в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», находился там на отдыхе, сообщила ANSA. Он отдыхал вместе с семьей. Задержание провели по ордеру федеральной прокуратуры Германии, а затем мужчину отправили под арест в Болоньи.

Итальянский суд должен рассмотреть запрос на экстрадицию по европейскому ордеру. Ранее прокуратура Германии сообщила, что ночью 21 августа в Италии был задержан некий Сергей К. по делу о подрыве «Северных потоков».

По версии прокуратуры, мужчина входил в группу, заложившую взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года. Надзорное ведомство Германии считает, что он был одним из координаторов этой операции.