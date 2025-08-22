Суд в Италии оставил по арестом экс-сотрудника СБУ по делу о «Северных потоках»

Суд в итальянской Болоньи оставил под арестом 49-летнего гражданина Украины Сергея Кузнецова, задержанного в Римини по подозрению в причастности к подрывам ниток трубопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года. По данным WSJ, арестованный ранее работал в Службе безопасности Украины и служил в ВСУ.

На судебное заседание Сергея Кузнецова доставили из Римини. Как сообщает агентство ANSA, процесс проходил в закрытом режиме. Судья рассматривал вопрос законности и соблюдения всех процедур в момент задержания мужчины. Оно проходило по ордеру прокуратуры Германии. По закону за два месяца суд должен рассмотреть вопрос экстрадиции арестованного в ФРГ.

Сергей Кузнецов был задержан ночью 21 августа. По версии прокуратуры Германии, он входил в группу, заложившую взрывные устройства на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в районе острова Борнхольм. Надзорное ведомство Германии считает, что Сергей Кузнецов был одним из координаторов операции.