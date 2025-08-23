Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме подрыва «Северных потоков»
И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что 26 августа по запросу РФ пройдет заседание Совбеза ООН по теме подрыва «Северных потоков».
«В связи с появившейся новой информацией о задержании подозреваемого в организации терактов на «Северных потоках» в сентябре 2022 года Россия запросила срочное заседание СБ ООН»,— написал Дмитрий Полянский в Telegram-канале. Он добавил, что российская сторона будет «привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования».
Три из четырех нитей газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были подорваны 26 сентября 2022 года. 21 августа 2025-го полиция Италии по ордеру прокуратуры Германии задержала гражданина Украины Сергея Кузнецова. По версии следствия, он координировал подрыв «Северных потоков».