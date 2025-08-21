WSJ: задержанный по делу о «Северных потоках» украинец служил в СБУ и ВСУ

Гражданин Украины Сергей К., задержанный в Италии по подозрению в координации диверсии на «Северных потоках», ранее работал в Службе безопасности Украины (СБУ) и является отставным капитаном Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

В следственной группе рассказали изданию, что задержанный, по предварительным данным, возглавлял группу из двух военных и четырех гражданских водолазов. Они были тайно наняты специальным украинским военным подразделением с целью установки взрывных устройств, пишет газета.

49-летний мужчина был задержан ночью 21 августа в коммуне Сан-Клементе, расположенной в Римини. До этого он успел провести с семьей насколько дней на побережье Адриатического моря. Задержание проводились по ордеру федеральной прокуратуры ФРГ. Сейчас он находится под арестом в Болонье. Вскоре суд рассмотрит запрос на его экстрадицию в Германию.

По версии прокуратуры Германии, Сергей К. входил в группу, заложившую взрывные устройства на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года. Надзорное ведомство Германии считает, что он был одним из координаторов этой операции.