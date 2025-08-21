В Италии задержан подозреваемый в причастности к подрыву «Северных потоков»

Полиция Италии задержала мужчину, который, предположительно, причастен к подрыву трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года. Об сообщила Генпрокуратура ФРГ. В скором времени мужчину экстрадируют в Германию, где он предстанет перед судом.

По данным ведомства, задержанный — гражданин Украины Сергей К., который входил в группу лиц, заложивших взрывчатку на дне Балтийского моря у острова Борнхольм. Немецкая прокуратура называет его одним из координаторов операции.

Германия остается единственной европейской страной, которая продолжает расследование подрывов «Северных потоков». В июне 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала первый ордер на арест подозреваемого — украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева. Немецкие следователи предполагали, что операция осуществлялась группой из примерно шести человек, арендовавших яхту по поддельным документам.

26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были взорваны на глубине около 80 м. Россия назвала произошедшее диверсией и обвиняла Германию в сокрытии информации, полученной в ходе расследования. Прежде расследование вели Швеция и Дания, но в начале 2024 года они закрыли это дело, поскольку их юрисдикции к произошедшему неприменимы.

Лусине Баласян