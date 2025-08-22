Главные новости к утру 22 августа

Задержанный во время проведения замеров радиационного фона в пустыне Гоби российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский рассказал «Ъ» о подозрении монгольских силовиков в том, что результаты его замеров были неверны. В качестве доказательства ученый предложил устроить «дуэль на дозиметрах» — проверить показания на его приборах и на дозиметрах, зарегистрированных в стране.

Руководители вооруженных сил США и ряда европейских стран представили советникам по национальной безопасности своих стран варианты предоставления гарантий для Украины. В частности, как утверждает Reuters, со ссылкой на источники, госсекретарь США Марко Рубио, являющийся также советником Дональда Трампа по национальной безопасности, уже обсудили варианты со своими европейскими коллегами в формате телефонной конференции.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард потребовала от американской разведки не делиться с союзниками по альянсу «Пять глаз» какими-либо сведениями о российско-украинских переговорах.

Предложения о продаже доступов к IT-инфраструктуре российских компаний в даркнете продолжают расти, а их средняя стоимость оценивается в $500. Такие доступы чаще всего становятся «точкой входа» злоумышленников в инфраструктуру компании. Но цена при росте предложения практически не меняется, что говорит о постепенном перенасыщении рынка из-за частых успешных фишинговых атак на компании: сотрудники и инсайдеры становятся для бизнеса главной угрозой.

Американский режиссер Вуди Аллен примет участие в Московской международной неделе кино, которая пройдет 24–25 августа на Кинозаводе «Москино». На ней также будут сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос. Всего в мероприятии примут участие более 80 зарубежных представителей из более чем 20 стран.

Натуральные продажи свежих овощей в российской рознице за год сократились на 2,6%. Наиболее выраженным спад оказался для баклажанов, кабачков, картофеля, помидоров, редиса и огурцов. Пересматривать рацион потребителей вынуждают стремление оптимизировать бюджеты, рост цен на популярные позиции, сокращение предложения и холодное лето.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна наращивает свою военную мощь для обеспечения безопасности, но при этом не хочет войны. «Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра»,— сказал он.