Алиев: Азербайджан не хочет войны, но должен быть к ней готов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна наращивает свою военную мощь для обеспечения безопасности, но при этом не хочет войны. Об этом он заявил во время встречи с жителями города Кальбаджар.

«Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра»,— сказал он (цитата по «Интерфакс»).

По словам президента, после завершения второй Карабахской войны в 2020 году страна улучшила свои вооруженные силы — численность сил специального назначения была увеличена на тысячи бойцов. Кроме того, страна приобрела новые БПЛА и артиллерийские системы, а также заключила контракты на покупку новых боевых самолетов.