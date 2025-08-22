Разведка США перестала делиться с партнерами информацией о переговорах РФ и Украины

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард потребовала от американской разведки не делиться с союзниками по альянсу «Пять глаз» (FVEY) какими-либо сведениями о российско-украинских переговорах. Об этом сообщает CBS News со ссылкой источники.

Документ, подписанный 20 июля относит информацию, связанную с переговорным процессом, к категории «Noforn», запрещающую передачу другим странам.

При этом документ не препятствует обмену дипломатическими или военной оперативной информацией, напрямую не связанной с переговорами.

«Пять глаз» (англ. Five Eyes, FVEY) — разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Соединённые Штаты Америки. Был создан после Второй Мировой войны. Государства-участники сотрудничают в области радиоэлектронной разведки.