Овощи попали под сокращение

Натуральные продажи свежих овощей в российской рознице за год сократились на 2,6%. Наиболее выраженным спад оказался для баклажанов, кабачков, картофеля, помидоров, редиса и огурцов. Пересматривать рацион потребителей вынуждают стремление оптимизировать бюджеты, рост цен на популярные позиции, сокращение предложения и холодное лето. В непогоду граждане делают выбор в пользу более тяжелой пищи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Продажи свежих овощей в натуральном выражении в России за период с августа 2024 по июль 2025 года сократились на 2,6% к предыдущим 12 месяцам, следует из данных аналитической компании «Нильсен». Некоторые категории показали более выраженный спад. Натуральные продажи баклажанов сократились на 16% год к году, кабачков — на 10,5%, картофеля — на 6,4%.

В сервисе платежей T-Pay отмечают, что в период с марта по июль 2025 года самым популярным овощем в рознице стали огурцы, спрос на которые сократился на 17% год к году. Количество покупок томатов снизилось на 18%. В случае с картофелем падение аналитики оценивают в 8%. Снижение продаж отдельных позиций овощей также заметили и в NTech. В январе—июне спрос на редис в рознице сократился на 6,3% год к году, на кабачки — на 11,3%, отмечают в компании.

Для рынка продуктов питания в 2025 году характерна турбулентность, констатирует директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов. Рост спроса в сегменте, по его словам, сильно замедлился. Если в первом полугодии 2024 года натуральные продажи продуктов выросли на 6% год к году, то в 2025 году — всего на 2,2%. «Потребители, которые год назад переходили на качественные позиции, сейчас оптимизируют свою корзину»,— рассуждает он.

Тенденция объясняется переходом населения к сберегательной модели. По данным «СберИндекса», на неделе 11–17 августа потребительские расходы на продовольствие в номинальном выражении выросли на 6,2% год к году. Это меньше инфляции, составившей на 18 августа 8,46%. Цены на свежие овощи выросли. В T-Pay отмечают, что средний чек при покупке огурцов и помидоров в марте—июле увеличился на 10% год к году, до 102 и 112 руб. соответственно.

В начале года резкие темпы роста цены демонстрировал картофель: весной он подорожал в два-четыре раза год к году (см. “Ъ” от 6 мая). Тенденция прослеживалась и для борщевого набора в целом (см. “Ъ” от 22 мая).

Во всех случаях она объяснялась снижением мотивации аграриев к выращиваю овощей открытого грунта: из-за нестабильных закупочных цен, спроса и растущих издержек маржинальность этих культур снижается. В этом году посевные площади под картофель продолжили снижаться (см. “Ъ” от 20 августа).

Гендиректор экспертно-аналитического «АБ-Центра» Алексей Плугов поясняет, что по итогам прошлого сельскохозяйственного года (период с июня 2024 по май 2025 года) объем рынка картофеля в натуральном выражении сократился на 15,2% к предыдущим 12 месяцам из-за падения сборов. Импорт рос, но не компенсировал в полной мере выпавший объем, продолжает он.

Поставки из-за рубежа баклажанов, по словам Алексея Плугова, за 2024 год сократились на 25%. Сейчас предложение восстанавливается, но лишь частично. Основными импортерами этого овоща в Россию эксперт называет Китай и Турцию. Последняя также выступает одним из ключевых поставщиков кабачков. В первом полугодии 2025 года страна резко сократила объем предложения. Это может быть связано в том числе с весенними заморозками в отдельных регионах Турции.

В моменте ситуация с кабачками и баклажанами на российском рынке стабилизировалась, считает господин Плугов. С июля, по его словам, на рынке много российской продукции. Это привело к снижению цен: теперь коррекция в пределах инфляции. По подсчетам «АБ-Центра», мелкооптовая стоимость кабачков в августе в Москве составила 55 руб. за 1 кг, прибавив лишь 10% год к году. Баклажаны подорожали на 8,3%, до 65 руб. за 1 кг.

Дополнительной мерой потребления овощей, по мнению директора агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константина Корнеева, могут быть погодные колебания. Потребители делают выбор в их пользу в жару, а если температура снижается — спрос может скорректироваться. В холодную погоду граждане выбирают более «плотную» пищу, отмечает эксперт. Натуральные продажи мяса в рознице за период с июля 2024 по июнь 2025 года выросли на 3,2% к предыдущим 12 месяцам, следует из данных «Нильсен».

Холодное лето в этом году стало определяющим фактором не только для овощей. Спрос на квас в мае—июне сократился на 15% год к году, на мороженое — на 7%, отмечали ранее в «Нильсен» (см. “Ъ” от 1 августа). Дальнейшие изменения в потреблении овощей, по мнению господина Ардалова, прогнозировать сложно. Текущий год эксперт считает переходным между понятными трендами 2023–2024 годов и новыми 2026 года.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров