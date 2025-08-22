Reuters: США и Европа представили свои варианты мер безопасности для Украины

Руководители вооруженных сил США и ряда европейских стран представили советникам по национальной безопасности своих стран варианты предоставления гарантий для Украины. В частности, как утверждает Reuters, со ссылкой на источники, госсекретарь США Марко Рубио, являющийся также советником Дональда Трампа по национальной безопасности, уже обсудили варианты со своими европейскими коллегами в формате телефонной конференции.

В частности, господин Рубио беседовал с советником по национальной безопасности Великобритании Джонатаном Пауэллом, главой кабинета президента Европейской комиссии Бьорном Зайбертом, начальником штаба генерального секретаря НАТО Джеффри ван Леувеном и другими коллегами по национальной безопасности во Франции, Италии, Германии и Финляндии.

Источники агентства не смогли назвать какой-либо конкретный сценарий гарантий безопасности для Украины, объясняя это тем, что «детали еще предстоит проработать». Известно лишь, что европейские страны предоставят «львиную долю» любых сил, участвующих в гарантиях безопасности Украины. Вашингтон, в свою очередь, все еще «определяет масштаб своей роли».

Влад Никифоров, Иркутск