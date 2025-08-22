Вуди Аллен посетит Международную неделю кино в Москве

Американский режиссер и обладатель четырех «Оскаров» Вуди Аллен («Полночь в Париже», «Энни Холл», «Манхэттен») примет участие в Московской международной неделе кино, которая пройдет 24–25 августа на Кинозаводе «Москино». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

На ней также будут сербский режиссер Эмир Кустурица («Балканский рубеж», «По млечному пути») и американский актер Марк Дакаскос. Всего в мероприятии примут участие более 80 зарубежных представителей из более чем 20 стран.

По информации организаторов, на неделе кино пройдут панельные дискуссии и круглые столы, направленные на расширение международных связей в области киноискусства. Среди ключевых тем — вопросы международного сотрудничества и совместного кинопроизводства.